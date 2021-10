Trapiantati e immunodepressi | ecco chi ha già diritto alla terza dose di vaccino

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono 18 mila in Bergamasca: chiamata diretta dalle strutture ospedaliere ma anche possibilità di prenotarsi sul portale di Poste. Da oggi co somministrazione anche dell’anti influenzale.

Possono accedere gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose ad almeno sei mesi di distanza e glie chemioterapici dopo almeno 28 giorni. È sempre possibile prenotare ...... per fattori genetici o perchée dunque più fragili, c'è bisogno di una terza dose del ... Questo vaccino non permette la totale protezione ma neglicon due dosi c'è una ...Nelle priorità anche i dializzati e i malati neurologici con sviluppo di disabilità. Saranno contattati direttamente dagli ospedali, ma è possibile anche prenotarsi con il portale Poste ...Ieri la prima giornata con 74 somministrazioni nella ‘Casa della gioventù’ in zona Pennile di Sott e 34 al palasport ‘Speca’ a San Benedetto. Negli ospedali le categorie particolarmente fragili ...