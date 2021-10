Trapattoni vince la sua prima partita da ct dell’Italia – 7 ottobre 2000 – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il 7, in una sfida disputata a San Siro contro la Romania,la suada ctIl 7resterà una data scolpita per sempre nella memoria di Giovanni. Che quella sera, a San Siro, centra il primo successo da commissario tecnico della Nazionale, ruolo ricoperto dopo le dimissioni di Zoff. L’Italia, a Milano, supera col punteggio di 3-0 la Romania in unavalida per le qualificazioni al Mondiale di Giappone e Corea 2002. In rete – per gli azzurri – Pippo Inzaghi, Delvecchio e Totti. Iscriviti alla newsletter "Almanacco del Calcio" ISCRIVIMI Accetto la Privacy Policy L'articolo proviene da ...