Tra poco al via a Torino la seconda semifinale di Nations League: Belgio - Francia, gli schieramenti ufficiali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le formazioni Belgio (3 - 4 - 2 - 1) : Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku. Francia (3 - 4 - 1 - 2) : Lloris; Koundé, ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Le formazioni(3 - 4 - 2 - 1) : Courtois; Vertonghen, Denayer, Alderweireld; Carrasco, Tielemans, Witsel, Castagne; E. Hazard, De Bruyne; Lukaku.(3 - 4 - 1 - 2) : Lloris; Koundé, ...

