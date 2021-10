Tra Calenda e Conte volano stracci, l’asse M5s-Pd scricchiola. L’ex ministro: «Qualunquista, da lui mai un ragionamento interessante» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il candidato del Pd approdato al secondo turno per le comunali di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto l’endorsement di Carlo Calenda: «Non farò né alleanze né apparentamenti, ma penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più». Il leader di Azione ha scelto di esporsi per L’ex ministro dell’Economia dopo la promessa che, nell’eventuale giunta Dem, non saranno presenti assessori del Movimento 5 stelle. La notizia, che da un lato ha fatto esultare il Nazareno – Calenda porta in dote più del 19% di preferenze -, dall’altro ha posto l’ennesimo ostacolo all’alleanza giallorossa, che non decolla. E Giuseppe Conte, che sulla comunione di prospettive con il Pd ha puntato sin da quando il suo secondo governo è entrato in ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il candidato del Pd approdato al secondo turno per le comunali di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto l’endorsement di Carlo: «Non farò né alleanze né apparentamenti, ma penso sia giusto andare a votare al ballottaggio e sicuramente non voterò Michetti ma voterò Gualtieri, perché mi corrisponde di più». Il leader di Azione ha scelto di esporsi perdell’Economia dopo la promessa che, nell’eventuale giunta Dem, non saranno presenti assessori del Movimento 5 stelle. La notizia, che da un lato ha fatto esultare il Nazareno –porta in dote più del 19% di preferenze -, dall’altro ha posto l’ennesimo ostacolo all’alleanza giallorossa, che non decolla. E Giuseppe, che sulla comunione di prospettive con il Pd ha puntato sin da quando il suo secondo governo è entrato in ...

