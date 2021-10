Torrioni Wine House: il 9-10 ottobre cultura popolare ed eccellenze del gusto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sabato 9 e domenica 10 ottobre torna Torrioni Wine House: nel programma anche un simposio popolare con i bottari di Macerata Campania e in piazza baccanale con pigiatura dell’uva al ritmo di tarantella. Musica e cultura popolare, enogastronomia d’eccellenza, letteratura, accoglienza e sostenibilità : questo e altro è Torrioni Wine House, evento finanziato dalla Regione Campania Leggi su 2anews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sabato 9 e domenica 10torna: nel programma anche un simposiocon i bottari di Macerata Campania e in piazza baccanale con pigiatura dell’uva al ritmo di tarantella. Musica e, enogastronomia d’eccellenza, letteratura, accoglienza e sostenibilità : questo e altro è, evento finanziato dalla Regione Campania

