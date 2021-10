Torino, Verdi salta il Napoli: lesione al bicipite femorale (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attaccante del Torino, Simone Verdi, ex Napoli, impiegato solo 39? in sette giornate di Serie A finora, non farà parte della squadra granata contro il Napoli. Verdi, alle prese con un fastidio al muscolo flessore, si è sottoposto oggi a nuovi esami strumentali che, come riporta la nota ufficiale del sito granata, “hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”. Da quanto riporta Sky Sport, Verdi dovrebbe dovrebbe rimanere fuori per circa 20 giorni. Oltre al Napoli, l’attaccante dovrebbe saltare anche il match contro il Genoa in programma il 22 ottobre e tornare disponibile per la sfida col Milan del 26 ottobre o per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’attaccante del, Simone, ex, impiegato solo 39? in sette giornate di Serie A finora, non farà parte della squadra granata contro il, alle prese con un fastidio al muscolo flessore, si è sottoposto oggi a nuovi esami strumentali che, come riporta la nota ufficiale del sito granata, “hanno evidenziato unadi primo grado aldestro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”. Da quanto riporta Sky Sport,dovrebbe dovrebbe rimanere fuori per circa 20 giorni. Oltre al, l’attaccante dovrebbere anche il match contro il Genoa in programma il 22 ottobre e tornare disponibile per la sfida col Milan del 26 ottobre o per ...

Advertising

napolista : Torino, Verdi salta il Napoli: lesione al bicipite femorale L’attaccante ex Napoli dovrebbe averne per circa 20 gi… - zazoomblog : Torino infortunio Verdi: “Lesione di primo grado” - #Torino #infortunio #Verdi: #“Lesione - ilnapolionline : Il Torino si allena al Filadelfia. L'ex Verdi sottoposto ad accertamenti - - DaAndrea08 : ?? #Verdi salta la sfida contro il #Napoli per un problema muscolare. #Torino #SerieA - _SiGonfiaLaRete : Torino, le ultime dall’allenamento odierno: Juric recupera capitan #Belotti e non l’ex Napoli Verdi -