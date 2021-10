Torino, lesione al bicipite femorale destro per Simone Verdi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Torino ha comunicato il report dell’allenamento di stamattina dove si è riportato le condizioni di alcuni calciatori non al meglio e l’esito degli esami a cui si è sottoposto Simone Verdi. Questo quanto si legge: “Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric e il suo staff hanno diretto una sessione sulla parte atletica, con lavori di forza tra campo e palestra. Programma differenziato per Mandragora (lieve fastidio al ginocchio destro) e Pobega (lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet. A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilha comunicato il report dell’allenamento di stamattina dove si è riportato le condizioni di alcuni calciatori non al meglio e l’esito degli esami a cui si è sottoposto. Questo quanto si legge: “Allenamento mattutino per il, al Filadelfia. Ivan Juric e il suo staff hanno diretto una sessione sulla parte atletica, con lavori di forza tra campo e palestra. Programma differenziato per Mandragora (lieve fastidio al ginocchio) e Pobega (lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet. A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby,è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Lesione al bicipite femorale per Verdi che salterà il Napoli, il comunicato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Lesione al bicipite femorale per Verdi che salterà il Napoli, il comunicato - fantapiu3 : #Torino: lesione per un calciatore #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Lesione al bicipite femorale per Verdi che salterà il Napoli, il comunicato - apetrazzuolo : TORINO - Lesione al bicipite femorale per Verdi che salterà il Napoli, il comunicato -