Torino è meno bellissima per Damilano, ma la sfida resta aperta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vero, a Torino sarà ballottaggio, ma per il centrodestra torinese, che in modo roboante sperava di vincere al primo turno, si è trattato di un risultato modesto oltre ogni aspettativa, con Paolo Damilano fermo al 38,90% (124.347 voti) superato nettamente da Stefano Lo Russo (43,86% con 140.200 voti). Un risultato che comunque sarà ancora possibile rimettere in discussione nel ballottaggio anche se le probabilità non sembrano molto alte visto che l’ingresso in Consiglio comunale di alcuni candidati stravotati, come Francesco Tresso (2.432 preferenze) della lista civica Torino Domani, dipenderà dalla vittoria di Lo Russo. E questo significa un livello di tensione e mobilitazione che dovrebbe restare alto in entrambi gli schieramenti. In queste amministrative, riprendendo i trend nazionali, anche sotto la Mole ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Vero, asarà ballottaggio, ma per il centrodestra torinese, che in modo roboante sperava di vincere al primo turno, si è trattato di un risultato modesto oltre ogni aspettativa, con Paolofermo al 38,90% (124.347 voti) superato nettamente da Stefano Lo Russo (43,86% con 140.200 voti). Un risultato che comunque sarà ancora possibile rimettere in discussione nel ballottaggio anche se le probabilità non sembrano molto alte visto che l’ingresso in Consiglio comunale di alcuni candidati stravotati, come Francesco Tresso (2.432 preferenze) della lista civicaDomani, dipenderà dalla vittoria di Lo Russo. E questo significa un livello di tensione e mobilitazione che dovrebbere alto in entrambi gli schieramenti. In queste amministrative, riprendendo i trend nazionali, anche sotto la Mole ...

Advertising

borghi_claudio : ...Se anche questi votanti in meno avessero votato tutti per il cdx non sarebbe cambiato nulla nel risultato delle… - fattoquotidiano : Ancora due morti sul lavoro all’Humanitas di Milano, altri tre a Padova, Torino e Capaci. E meno male che governo e… - c_appendino : ?? Buongiorno, Torino! Mancano meno di 50 giorni all'inizio delle Nitto ATP Finals Evento sportivo di portata mondi… - nuovasocieta : Torino è meno bellissima per Damilano, ma la sfida resta aperta - danielamarch8 : RT @you_trend: Il voto a #Torino: è negativa la correlazione per zona statistica tra la differenza Lo Russo 2021 - PD 2019 e la percentuale… -