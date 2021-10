Torino, doppia tegola: si fermano Mandragora e Pobega (Di giovedì 7 ottobre 2021) Infortunati Torino: doppia tegola in casa granata. Durante l’allenamento si sono fermati Mandragora e Pobega «Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric e il suo staff hanno diretto una sessione sulla parte atletica, con lavori di forza tra campo e palestra. Programma differenziato per Mandragora (lieve fastidio al ginocchio destro) e Pobega (lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet. A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Infortunatiin casa granata. Durante l’allenamento si sono fermati«Allenamento mattutino per il, al Filadelfia. Ivan Juric e il suo staff hanno diretto una sessione sulla parte atletica, con lavori di forza tra campo e palestra. Programma differenziato per(lieve fastidio al ginocchio destro) e(lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet. A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo ...

Advertising

ilrossoeilnero2 : @TMSMorea @capuanogio Immaginate una mignotta che rimproveri qualcuno perche ha messo la macchina in doppia fila .B… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: #JBZONA (remake) ???? ORE 19.00 Gli uomini della svolta #Juve e la doppia vittoria in emergenza contro #Chelsea e #Torino… - caaaappucinoooo : RT @juventibus: #JBZONA (remake) ???? ORE 19.00 Gli uomini della svolta #Juve e la doppia vittoria in emergenza contro #Chelsea e #Torino… - AzzoJacopo : RT @juventibus: #JBZONA (remake) ???? ORE 19.00 Gli uomini della svolta #Juve e la doppia vittoria in emergenza contro #Chelsea e #Torino… - Fra_zz : RT @juventibus: #JBZONA (remake) ???? ORE 19.00 Gli uomini della svolta #Juve e la doppia vittoria in emergenza contro #Chelsea e #Torino… -