Torino | Cairo | «La pandemia ha creato tensioni finanziare gravi Perdite colossali…»

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato delle difficoltà economiche e finanziarie dei club di Serie A dopo la pandemia Urbano Cairo, presidente del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle difficoltà che stanno attraversando i club sotto il profilo economico e finanziario. «Ci sarà bisogno di altro, perché il calcio ha avuto una botta notevolissima dalla pandemia: per un anno e mezzo ha perso il pubblico, tanti sponsor hanno ridotto gli impegni e sono mancati gli apporti del calciomercato. In questa pandemia si sono create tensioni finanziarie gravi e lo si vede dai bilanci di molti club, con Perdite colossali e con aumenti di capitale importanti per chi può farli. L'industria del ...

