Torino | Cairo annuncia | «Belotti non vuole firmare il rinnovo»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Urbano, presidente del, ha fatto chiarezza sulla trattativa per ildi Andrea: le sue dichiarazioni Urbano, presidente del, ha fatto chiarezza sulla trattativa per ildi Andrea. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. «Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Urbano, presidente del, ha fatto chiarezza sulla trattativa per il rinnovo di Andrea Belotti: le sue dichiarazioni Urbano, presidente del, ha fatto chiarezza sulla trattativa per il ...Il presidente del Torino rivela come l'offerta da parte della società non sia stato recepita positivamente da parte del Gallo.Torino President Urbano Cairo admits Andrea Belotti 'probably doesn't want to sign' a new contract. 'I can't force him to do anything.'