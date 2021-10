Torino, Belotti è un caso: Cairo svela il retroscena sul rinnovo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo mesi di attesa da parte di Andrea Belotti sul rinnovo, si espone direttamente sulle intenzioni del calciatore. Comincia a delinearsi la situazione relativa alla permanenza di Andrea Belotti al Torino. L’attaccante 27enne è sicuramente il giocatore di punta della società, ma la sua avventura in granata potrebbe presto giungere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Urbano, presidente del, dopo mesi di attesa da parte di Andreasul, si espone direttamente sulle intenzioni del calciatore. Comincia a delinearsi la situazione relativa alla permanenza di Andreaal. L’attaccante 27enne è sicuramente il giocatore di punta della società, ma la sua avventura in granata potrebbe presto giungere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

