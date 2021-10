Tofalo M5s | con elezioni e’ nato laboratorio politico

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Sono tor, dopo le amministrative, all’attivita’ parlamentare e in questa delicata fase credo sia opportuno fare una riflessione piu’ ampia e ringraziare qualcuno”. Cosi’ il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo: “Grazie prima di tutto a questo fantastico gruppo del Movimento che a Salerno abbiamo rigenerato e costruito sul territorio. Sono certo che in futuro continuera’ a dare grandi soddisfazioni. Lavoratori, professionisti, commercianti, dipendenti pubblici, piccoli imprenditori, medici, ingegneri, avvocati, insegnati e giovani studenti, tutti mossi da un solo obiettivo, quello di migliorare la nostra comunita’. Sono certo che Catello e Claudia faranno un lavoro incredibile e avranno un supporto concreto da parte di tutto il gruppo. Io per queste 32 persone ci saro’ sempre”.: “A livello Italia, possiamo dircelo ...

Io per queste 32 persone ci sarò sempre", prosegue. "A livello Italia, possiamo dircelo con estrema sincerità, non ci sono stati risultati esaltanti e arrivare al 16,76%, secondi come sindaco ...Sto leggendo tanti commenti sulma questo di Salerno è un risultato storico': queste le parole dell'altro deputato salernitano, Angelo. 'Elisabetta Barone, candidata sindaca da noi ...Stampa“Sono tornato, dopo le amministrative, all’attività parlamentare e in questa delicata fase credo sia opportuno fare una riflessione più ampia e ringraziare qualcuno”. Così il deputato del MoVime ...Nella regione di Fico e Di Maio, i pentastellati confermano i voti del 2016 solo a Napoli, mentre registrano un tracollo rispetto alle percentuali plebiscitarie delle politiche 2018. Risultati modesti ...