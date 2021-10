Thuram: “Razzismo in Italia? La svolta passa dai giocatori” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel suo intervento al Festival di Trento, Lilian Thuram si è soffermato a lungo anche sul tema Razzismo. Di seguito le sue parole: “La nazionale multietnica Campion del Mondo nel ’98? Perché bisogna aspettare di vincere un Mondiale per rendersi conto della realtà? Questo mi ha dato fastidio, ma è stato anche un modo di riflettere per la Francia. Perché solo nel calcio si può fare e non altrove? E questa domanda ha fatto crescere il mio Paese. Anche da bambino io riflettevo sul Razzismo: in Guadalupa no, solo quando sono arrivato a a scuola a Parigi mi hanno detto sporco nero. E lì me ne sono chiesto la ragione. E la mia mamma mi ha detto: rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia madre, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone, ed è così che sono arrivato al Mondiale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel suo intervento al Festival di Trento, Liliansi è soffermato a lungo anche sul tema. Di seguito le sue parole: “La nazionale multietnica Campion del Mondo nel ’98? Perché bisogna aspettare di vincere un Mondiale per rendersi conto della realtà? Questo mi ha dato fastidio, ma è stato anche un modo di riflettere per la Francia. Perché solo nel calcio si può fare e non altrove? E questa domanda ha fatto crescere il mio Paese. Anche da bambino io riflettevo sul: in Guadalupa no, solo quando sono arrivato a a scuola a Parigi mi hanno detto sporco nero. E lì me ne sono chiesto la ragione. E la mia mamma mi ha detto: rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia madre, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone, ed è così che sono arrivato al Mondiale ...

Ultime Notizie dalla rete : Thuram Razzismo Thuram contro il razzismo: 'Giocatori, tocca a voi' Sul palco del Teatro Sociale Thuram ha raccontato di come ha conosciuto il razzismo: 'Sono diventato nero a 9 anni, sembra strano. In Guadalupa ero Lilian, quando sono arrivato a scuola a Parigi ...

Thuram e il razzismo: "Mia madre disse che non sarebbe mai cambiato nulla..." All'apertura del Festival dello Sport, Lilian Thuram ha parlato del tema razzismo nel calcio e non solo Lilian Thuram, ex difensore della Juventus e della Nazionale francese, al Festival dello Sport ha toccato l'importante tema del razzismo nel ...

Thuram a Fanpage: “Chi è neutrale sul razzismo va nella stessa direzione dei razzisti” Sport Fanpage Thuram contro il razzismo: "Già da bambino mi chiedevo il perché" "Pelè è stato un grandissimo giocatore. Non riesco a capire una cosa però. Lui poteva accelerare il tempo e cambiare la visione della gente sulle persone nere. Poteva fare di più contro il razzismo e ...

Thuram: «Sono diventato nero a 9 anni. Pelé? Mi dà fastidio una cosa» Thuram: «Sono diventato nero a 9 anni. Pelé? Mi dà fastidio una cosa». L’ex difensore della Juventus sul tema razzismo Lilian Thuram parla così del tema razzismo al Festival dello Sport di Trento 2021 ...

