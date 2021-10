Thuram: “Razzismo in Italia? La svolta passa dai giocatori bianchi” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel suo intervento al Festival di Trento, Lilian Thuram si è soffermato a lungo anche sul tema Razzismo. Di seguito le sue parole: “La nazionale multietnica Campion del Mondo nel ’98? Perché bisogna aspettare di vincere un Mondiale per rendersi conto della realtà? Questo mi ha dato fastidio, ma è stato anche un modo di riflettere per la Francia. Perché solo nel calcio si può fare e non altrove? E questa domanda ha fatto crescere il mio Paese. Anche da bambino io riflettevo sul Razzismo: in Guadalupa no, solo quando sono arrivato a a scuola a Parigi mi hanno detto sporco nero. E lì me ne sono chiesto la ragione. E la mia mamma mi ha detto: rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia madre, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone, ed è così che sono arrivato al Mondiale ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel suo intervento al Festival di Trento, Liliansi è soffermato a lungo anche sul tema. Di seguito le sue parole: “La nazionale multietnica Campion del Mondo nel ’98? Perché bisogna aspettare di vincere un Mondiale per rendersi conto della realtà? Questo mi ha dato fastidio, ma è stato anche un modo di riflettere per la Francia. Perché solo nel calcio si può fare e non altrove? E questa domanda ha fatto crescere il mio Paese. Anche da bambino io riflettevo sul: in Guadalupa no, solo quando sono arrivato a a scuola a Parigi mi hanno detto sporco nero. E lì me ne sono chiesto la ragione. E la mia mamma mi ha detto: rassegnati, le cose non possono cambiare. Per fortuna non ho ascoltato mia madre, mi sono messo a leggere, ho studiato la storia, ho incontrato delle persone, ed è così che sono arrivato al Mondiale ...

