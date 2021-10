Thuram | “Maradona più di Pelè | ma Messi passerà alla storia come il migliore di sempre”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Ospite del Festival di Trento, Lilianha rilasciato un'intervista in cui ha toccato tanti argomenti. Ecco un estratto delle sue parole. Sull'esperienza al Parma eJuve "Buffon e Cannavaro che sono diventati per me dei fratelli, e senza di loro io non sarei arrivato dove sono arrivato". Sulla Nazionale italiana "È un gruppo compatto che non è fatto solo di calciatori e allenatori, e che potrà fare bene al Mondiale". Su"Mi piace più di Pelé per le sue denunce contro il potere". Suil più forte giocatore di tutti i tempi".