Thuram e il razzismo | «Mia madre disse che non sarebbe mai cambiato nulla…»

All'apertura del Festival dello Sport, Lilian Thuram ha parlato del tema razzismo nel calcio e non solo Lilian Thuram, ex difensore della Juventus e della Nazionale francese, al Festival dello Sport ha toccato l'importante tema del razzismo nel calcio e non solo. razzismo – «Sono diventato nero all'età di 9 anni. In Guadalupa ero solo Lilian. Quando sono arrivato a Parigi mi hanno detto "Sporco nero". Ho chiesto a mia madre il motivo e lei mi disse sbagliando che la gente è razzista e le cose non possono cambiare. Per fortuna non ci ho creduto e ho iniziato a farmi delle domande e a capire la storia. Le Pen diceva che la nostra Nazionale non era francese perché c'erano troppi neri. Se pensi una cosa del genere sei stupido». PELE' – «Pelé non ha mai detto tante cose ...

