The Italian Banker | la recensione | quando il buon teatro si fa cattivo cinema

La recensione di The Italian Banker, il film diretto da Alessandro Rossetto e basato su una pièce teatrale di Romolo Bulgaro, al cinema dal 7 ottobre. "Mi dite cosa sta succedendo, sì o no?" dice uno dei personaggi presenti nel film, dando voce a una domanda che lo spettatore stesso si stava ponendo. La nostra recensione di The Italian Banker vuole iniziare proprio da questa battuta che racchiude la difficoltà di un film come quello diretto da Alessandro Rossetto nel trovare un proprio pubblico, prima, e una vera ragione d'essere (nella fattispecie, un'urgenza narrativa), poi. Basato su una pièce teatrale di Romolo Bulgaro, questo breve film in bianco e nero, dalla durata di poco meno di 80 minuti, è un'opera che sembra fuggire dal pubblico pur …

