The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac è il nuovo interessante board game degli italiani Xplored (Di giovedì 7 ottobre 2021) Attraverso un comunicato stampa Xplored è lieta di annunciare The Bad Karmas And The Curse of the Zodiac, un board game di battaglia cooperativo con miniature intelligenti squisitamente dettagliate che rappresenta il primo gioco ufficiale da lanciare per il sistema di gioco Teburu. Nel gioco, quattro improbabili eroi dovranno lavorare insieme per combattere 12 orribili semidei giganteschi, gli Zodiac, che si risvegliano in tutto il mondo. The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac verrà lanciato su Kickstarter nel primo trimestre del 2022. Xplored sarà presente a Essen Spiel 2021, dove i giocatori avranno la prima opportunità di mettere le mani sul titolo e sperimentare il sistema di gioco Teburu.

