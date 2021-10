Texas: l’amministrazione Biden sospende la legge contro l’aborto (Di giovedì 7 ottobre 2021) La legge sul divieto di aborto dopo le sei settimane che vigeva in Texas è stata sospesa: l’amministrazione Biden ha contestato il testo reputandolo incostituzionale e il giudice Robert Pitman ha temporaneamente bloccato il divieto. Il blocco della sconcertante legge è temporaneo, ma è già un grande passo avanti per il presidente Biden nel ricostruire i diritti delle donne in uno stato conservatore come il Texas. “Alle donne è stato negato il diritto di esercitare il controllo sulle loro vite in modi che invece sono protetti dalla Costituzione… questa Corte non le priverà per un altro giorno di questo diritto fondamentale“, ha affermato il giudice distrettuale Robert Pitman, come riportato dalla stampa americana, bloccando la legge ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lasul divieto di aborto dopo le sei settimane che vigeva inè stata sospesa:ha contestato il testo reputandolo incostituzionale e il giudice Robert Pitman ha temporaneamente bloccato il divieto. Il blocco della sconcertanteè temporaneo, ma è già un grande passo avanti per il presidentenel ricostruire i diritti delle donne in uno stato conservatore come il. “Alle donne è stato negato il diritto di esercitare illlo sulle loro vite in modi che invece sono protetti dalla Costituzione… questa Corte non le priverà per un altro giorno di questo diritto fondamentale“, ha affermato il giudice distrettuale Robert Pitman, come riportato dalla stampa americana, bloccando la...

