Tesla Model Y, il crossover elettrico pensato per l'Europa: la prova (Di giovedì 7 ottobre 2021) Model Y è la vettura Tesla che più si avvicina al gusto europeo. Ha una carrozzeria di tendenza, un'ottima abitabilità e una posiziona di guida alta. La motorizzazione deriva da quella della Model 3 : ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 7 ottobre 2021)Y è la vetturache più si avvicina al gusto europeo. Ha una carrozzeria di tendenza, un'ottima abitabilità e una posiziona di guida alta. La motorizzazione deriva da quella della3 : ...

