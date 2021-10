Terza dose di vaccino anti-Covid e antinfluenzale insieme: gli studi confermano efficacia e sicurezza (Di giovedì 7 ottobre 2021) Terza dose di siero anti-Covid e vaccino antinfluenzale insieme: un matrimonio immunologico riuscito, stando ai primi dati che emergono da uno studio che ne descrive efficacia e risposta. Un’acquisizione importante, che arriva dai risultati preliminari del primo studio descrittivo di co-somministrazione del vaccino quadrivalente ad alto dosaggio di Sanofi Pasteur, con la Terza dose di vaccino Covid-19 mRNA. E che mostrano come la somministrazione contemporanea dei due vaccini sia risultata sicura. Ben tollerata. E con una adeguata risposta anticorpale pari a ciascun vaccino somministrato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 ottobre 2021)di sieronfluenzale: un matrimonio immunologico riuscito, stando ai primi dati che emergono da unoo che ne descrivee risposta. Un’acquisizione importante, che arriva dai risultati preliminari del primoo descrittivo di co-somministrazione delquadrivalente ad alto dosaggio di Sanofi Pasteur, con ladi-19 mRNA. E che mostrano come la somministrazione contemporanea dei due vaccini sia risultata sicura. Ben tollerata. E con una adeguata rispostacorpale pari a ciascunsomministrato ...

