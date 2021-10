Terremoto nel sud del Pakistan | almeno 20 morti e molti danni

Advertising

Agenzia_Ansa : Pakistan, terremoto di magnitudo 6 nel Belucistan: almeno 15 i morti #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Pakistan, terremoto di magnitudo 6 nel Belucistan: almeno 15 i morti #ANSA - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Pakistan, terremoto di magnitudo 6 nel Belucistan: almeno 15 i morti #ANSA - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: Pakistan, terremoto di magnitudo 6 nel Belucistan: almeno 15 i morti #ANSA - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Pakistan, terremoto di magnitudo 6 nel Belucistan: almeno 15 i morti #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nel

Stato di emergenzaPaese. Il bilancio Il bilancio è di almeno 20 morti (tra i quali diversi bambini) e 300 feriti. La protezione civile locale ha parlato di numerose persone ancora sepolte sotto ...darne notizia, l'agenzia croata Hina non ha riferito di eventuali danni. La scossa è stata avvertita in particolare a Spalato, Makarska e Sinj.al confine tra Croazia e Bosnia Il ...Il terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito la provincia del Belucistan, vicino al confine iraniano, prima dell’alba. Un potente terremoto ha colpito giovedì (10/07/2021) una remota area montuosa nel sud ...Un violentissimo terremoto di magnitudo 6 ha colpito durante la notte la provincia del Belucistan, in Pakistan. In particolare, l'epicentro è stato localizzato a 15 km da Harnai.