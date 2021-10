Terremoto nel Belucistan in Pakistan | almeno 20 morti | oltre 300 feriti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Una scossa di magnitudo 6 è stata registrata alle 2:31 ora locale (00:01 in Italia) in. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 15 km da Harnai, capitale dell’omonimo distretto nella provincia del. Stato di emergenza nel Paese. L’area più colpita daldi magnitudo 5.9 gradi, localizzato a 100 chilometri circa ad ovest della capitale provinciale Quetta, è la città montuosa di Harnai dove la mancanza di strade asfaltate e di elettricità ostacola i soccorsi. Salgono a 20 le vittime, di cui una donna e sei bambini, e300 i. Un bilancio destinato a salire considerando le dichiarazioni della protezione civile ...

Advertising

statodelsud : Pakistan, terremoto nel Belucistan: almeno 20 morti e centinaia di feriti. FOTO - Pino__Merola : Pakistan, terremoto nel Belucistan: almeno 20 morti e centinaia di feriti. FOTO - SkyTG24 : Pakistan, terremoto nel Belucistan: almeno 20 morti e centinaia di feriti. FOTO - zazoomblog : Terremoto nel sud del Pakistan: almeno 20 morti e molti danni - #Terremoto #Pakistan: #almeno #morti - MoliPietro : Terremoto nel sud del Pakistan: almeno 20 morti e molto danni -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto nel

Una scossa di magnitudo 6 ha colpito la provincia della zona centrale del Paese alle 2:31 ora locale (00:01 in Italia), con epicentro a 15 km da Harnai, capitale dell'omonimo distretto. Il sisma ha ...8.02 Sisma Pakistan,bilancio sale a 20 morti E' salito ad almeno 20 morti e 300 feriti il bilancio delle vittime deldi magnitudo pari a 6 che ha ha colpito la provincia del Belucistan,Sud - Ovest del Pakistan. Tra le vittime anche alneno sei bambini. L'area più prossima all'epicentro è quella del ...Almeno 20 persone sono morte e 300 sono rimaste ferite a causa di una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6 in Pakistan.Nel darne notizia, l'agenzia croata Hina non ha riferito di eventuali danni. La scossa è stata avvertita in particolare a Spalato, Makarska e Sinj. Mercoledì 6 Ottobre 2021, 23:43 - Ultimo aggiornamen ...