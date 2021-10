Terremoto in Pakistan, almeno 20 morti e 300 feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ di almeno 20 morti e 300 feriti il bilancio della scossa sismica che nella notte, intorno alle 3 ora locale, ha colpito la provincia pachistana sudoccidentale del Balochistan. L’epicentro del sisma di magnitudo 5,9 gradi è stato localizzato 100 chilometri circa ad ovest della capitale provinciale Quetta. La protezione civile locale ha parlato di numerose persone ancora sepolte sotto le macerie degli edifici crollati. La zona più colpita è quella del distretto di Harnai. La scossa ha fatto saltare la rete elettrica nella regione, ostacolando gli sforzi dei soccorritori e il lavoro del personale sanitario negli ospedali dove sono stati ricoverati i numerosi feriti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ di20e 300il bilancio della scossa sismica che nella notte, intorno alle 3 ora locale, ha colpito la provincia pachistana sudoccidentale del Balochistan. L’epicentro del sisma di magnitudo 5,9 gradi è stato localizzato 100 chilometri circa ad ovest della capitale provinciale Quetta. La protezione civile locale ha parlato di numerose persone ancora sepolte sotto le macerie degli edifici crollati. La zona più colpita è quella del distretto di Harnai. La scossa ha fatto saltare la rete elettrica nella regione, ostacolando gli sforzi dei soccorritori e il lavoro del personale sanitario negli ospedali dove sono stati ricoverati i numerosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

