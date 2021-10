Terremoto in Pakistan: 20 morti ed oltre 300 feriti (Di giovedì 7 ottobre 2021) In Pakistan un Terremoto di magnitudo 6 ha causato la morte di 20 persone, oltre ad almeno 300 feriti: tra le vittime ci sono anche dei bambini Nel distretto di Harnai, in Pakistan, durante la notte, un sisma di magnitudo 6 ha colpito centinaia di persone. Tra queste, attualmente si contano 20 decessi. A riferire la notizia, l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri del Belucistan, precisando che sono oltre 300 le persone rimaste ferite. Tra le vittime figurano purtroppo anche alcuni bambini. Decine le case crollate costruite con dei muri di fango. Lo ha confermato Suhail Anwar Hashmi, vicecommissario del distretto di Harnai. oltre a quello di Harnai, la zona più colpita, il Terremoto ha scosso i distretti di Quetta, Pishin, Ziarat, ... Leggi su zon (Di giovedì 7 ottobre 2021) Inundi magnitudo 6 ha causato la morte di 20 persone,ad almeno 300: tra le vittime ci sono anche dei bambini Nel distretto di Harnai, in, durante la notte, un sisma di magnitudo 6 ha colpito centinaia di persone. Tra queste, attualmente si contano 20 decessi. A riferire la notizia, l’Autorità provinciale per la gestione dei disastri del Belucistan, precisando che sono300 le persone rimaste ferite. Tra le vittime figurano purtroppo anche alcuni bambini. Decine le case crollate costruite con dei muri di fango. Lo ha confermato Suhail Anwar Hashmi, vicecommissario del distretto di Harnai.a quello di Harnai, la zona più colpita, ilha scosso i distretti di Quetta, Pishin, Ziarat, ...

