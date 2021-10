Terracina | massacra di botte la mamma che non vuole dargli i soldi | 28enne allontanato di casa

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– La Polizia di Stato di, nella mattinata odierna, ha dato esecuzione alla Misura cautelare che prevede l’allontanamento dallafamiliare di undi origini romene resosi responsabile dei reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate nei confronti della propria madre convivente. I fatti, verificatisi all’interno delle mura domestiche, risalgono allo scorso mese di settembre quando l’uomo, al rifiuto della madre di assecondare l’ennesima richiesta di denaro, dava inizio ad una escalation di violenza a seguito della quale la donna veniva trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale die poi trasferita in altro nosocomio per le gravi lesioni riscontrate. La vittima presentava infatti ferite e fratture al volto ed in altre parti del corpo con una prognosi ...

