Terracina | cede il manto stradale sulla Pontina | ecco quali sono i percorsi alternativi

(Di giovedì 7 ottobre 2021)– L’Anas ha diramato oggi l’Ordinanza n. 515/2021/RM con la quale vengono definite le modifiche alla circolazione della SS 148dal km 95+600 al km 97+000, cioè il tratto insistente nel territorio del Comune die interessato dal cedimento della sede, rilevato ieri 6 ottobre (leggi qui). Il provvedimento della società che gestisce la strada statale è operativo da oggi 7 ottobre fino al 10 novembre prossimo e stabilisce la totale chiusura al traffico dal km 95+600 al km 97+000 in entrambe le direzioni di marcia. Dal km 93+700 al km 95+599, direzione, imposto il divieto di transito per gli autocarri. Inelle due direzioni: – in direzione Latina il traffico è deviatoMigliara 56 con ...

Da questa mattina, a causa del maltempo, la via Pontina è chiusa al traffico - in entrambe le direzioni - in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di(Latina). Il motivo? E' tutto ...I fatti risalgono al novembre 2018: al chilometro 97,700 un enorme cratere, profondo otto metri, si aprì all'improvviso occupando la strada ed inghiottendo l'auto di Walter Donà, 68enne di...Non è ancora stata riaperta al traffico la SS 148. Da questa mattina, a causa del maltempo, la via Pontina è chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – in prossimità del km 96,200 a Pontina I, fr ...Terracina ripiomba nell’incubo. Dopo la voragine che si aprì sulla Pontina nel novembre 2018, oggi si è verificato un altro cedimento strutturale della SS 148 che porta la mente indietro di 3 anni. Qu ...