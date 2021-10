Teresa perde la vita per covid a 10 anni, la mamma: 'Era in perfetta salute, a scuola le hanno fatto fare l'infermiera' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una vera tragedia quella che è avvenuta in Virginia, negli Stati Uniti. Una bambina di soli 10 anni, Teresa Sperry, è morta per complicanze legate al covid-19. Ma sotto accusa è finita la scuola, la mamma infatti ha denunciato: “A scuola le hanno dato il compito di fare da infermiera ai suoi compagni di classe”. Le fanno fare da «infermiera» in classe: bimba di 10 anni muore di covid dopo 5 giorni dal contagio La bimba frequentava la scuola Hillpoint Elementary School di Suffolk e secondo la stampa locale, la mamma di Teresa tramite il suo profilo Facebook ha lanciato una specie di denuncia raccontando che una ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 7 ottobre 2021) Una vera tragedia quella che è avvenuta in Virginia, negli Stati Uniti. Una bambina di soli 10Sperry, è morta per complicanze legate al-19. Ma sotto accusa è finita la, lainfatti ha denunciato: “Aledato il compito didaai suoi compagni di classe”. Le fannoda «» in classe: bimba di 10muore didopo 5 giorni dal contagio La bimba frequentava laHillpoint Elementary School di Suffolk e secondo la stampa locale, laditramite il suo profilo Facebook ha lanciato una specie di denuncia raccontando che una ...

Advertising

caterino_teresa : RT @gennaro38069406: Vince la linea del presidente Giuseppe Conte Da soli si perde ovunque. Una lezione ai cosiddetti 'DURI i e PURI' che… - caterino_teresa : RT @AzzolinaLucia: Renzi chi? Non perde mai l’occasione di tacere. La differenza tra Conte e Renzi: uno ha salvato il Paese dalla pandemia,… - MariaNadiaMai2 : RT @Miti_Vigliero: 'Anche se fossi Madre Teresa di Calcutta della destra se mi mandate a perde me dovete da' un posto'. Il mercato delle po… - cinziasams : RT @Miti_Vigliero: 'Anche se fossi Madre Teresa di Calcutta della destra se mi mandate a perde me dovete da' un posto'. Il mercato delle po… - repos911 : RT @Miti_Vigliero: 'Anche se fossi Madre Teresa di Calcutta della destra se mi mandate a perde me dovete da' un posto'. Il mercato delle po… -