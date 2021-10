Tennistavolo | i piazzamenti degli italiani nel ranking mondiale Debora Vivarelli la miglior azzurra

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Lo scorso martedì 5 ottobre sono stati rilasciati imondiali aggiornati del, praticamente immobili data la disputaEuropei a squadre, maschili e femminili. Andiamo a vedere dunque chi sono i numeri 1 in Italia nelle diverse specialità e come si piazzano gli azzurri a livello internazionale nelle varie graduatorie. SINGOLARE MASCHILE 102 Niagol STOYANOV ITA 2246124 Mihai BOBOCICA ITA 1900163 Leonardo MUTTI ITA 1542252 Jordy PICCOLIN ITA 912265 Daniele PINTO ITA 857386 Matteo MUTTI ITA 504468 Shuainan CHEN ITA 357538 Gabriele PICIULIN ITA 276590 Alessandro BACIOCCHI ITA 243645 Carlo ROSSI ITA 209657 Marco RECH DALDOSSO ITA 204905 Antonino AMATO ITA 108912 Maurizio MASSARELLI ITA 1081099 Alessandro DI MARINO ITA 721114 Andrea PUPPO ITA 681236 John OYEBODE ITA 401553 Tommaso GIOVANNETTI ITA 71608 Alessandro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tennistavolo piazzamenti

Tempo Stretto

... domenica a Sermide, inei primi otto di Simone Tumiati e di Alessio Giuliani nel ... Ben sei le formazioni delFerrara al via: due in campo nazionale e quattro a livello ...D) negli sport equestri e Matteo Orsi (TT Savona) nel. Insieme a loro, il savonese ... Buoni, nelle prove individuali, a squadre e mista, per l'arciera Chiara Rebagliati (Fiamme ...ferrara. I campionati a squadre, che inizieranno nel prossimo fine settimana, si aprono con promettenti premesse per il Tennistavolo Ferrara. I tornei individuali dell’ultimo mese, infatti, hanno disp ...