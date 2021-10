Tennis, WTA Indian Wells: Jasmine Paolini accede al secondo turno (Di giovedì 7 ottobre 2021) Jasmine Paolini sfrutta al meglio il ripescaggio come lucky loser e centra la qualificazione per il secondo turno del WTA di Indian Wells. La Tennista toscana ha sconfitto in tre set la giapponese Mai Hontama, numero 161 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 3-6 6-2 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un primo set completamente dominato dall’azzurra. Paolini non concede palle break nel primo set e strappa subito il servizio all’avversaria nel secondo gioco. Jasmine gioca bene, mentre Hontama non riesce a trovare contromisure all’avversaria, perdendo la battuta anche nel quarto e sesto gioco e di conseguenza il set per 6-0. Diverso l’andamento della seconda frazione con grande equilibrio nei primi ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)sfrutta al meglio il ripescaggio come lucky loser e centra la qualificazione per ildel WTA di. Lata toscana ha sconfitto in tre set la giapponese Mai Hontama, numero 161 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 3-6 6-2 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un primo set completamente dominato dall’azzurra.non concede palle break nel primo set e strappa subito il servizio all’avversaria nelgioco.gioca bene, mentre Hontama non riesce a trovare contromisure all’avversaria, perdendo la battuta anche nel quarto e sesto gioco e di conseguenza il set per 6-0. Diverso l’andamento della seconda frazione con grande equilibrio nei primi ...

