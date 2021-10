Tennis Napoli Cup, cinque italiani volano ai quarti di finale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stefano Travaglia incanta il pubblico di Napoli e vola ai quarti di finale della Tennis Napoli Cup by Arnone. Il Davis man azzurro, oggi n.89 Atp, ha battuto il next gen Flavio Cobolli, 6-2 6-2 confermando uno stato di forma eccellente, dopo la vittoria della scorsa settimana nel Challenger di Sibiu, in Romania (è in serie positiva da 7 match consecutivi). Avanza con sicurezza anche Andrea Pellegrino, con un convincente 6-3 6-3 sul tedesco numero 3 del seeding Yannick Hanfmann. Ai quarti anche Gian Marco Moroni che ha vinto un difficile derby con Filippo Baldi, 7-5 6-3. Grinta e tenacia hanno permesso poi a Raul Brancaccio, vesuviano doc, di passare ai quarti di finale dopo una battaglia di tre set ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Stefano Travaglia incanta il pubblico die vola aididellaCup by Arnone. Il Davis man azzurro, oggi n.89 Atp, ha battuto il next gen Flavio Cobolli, 6-2 6-2 confermando uno stato di forma eccellente, dopo la vittoria della scorsa settimana nel Challenger di Sibiu, in Romania (è in serie positiva da 7 match consecutivi). Avanza con sicurezza anche Andrea Pellegrino, con un convincente 6-3 6-3 sul tedesco numero 3 del seeding Yannick Hanfmann. Aianche Gian Marco Moroni che ha vinto un difficile derby con Filippo Baldi, 7-5 6-3. Grinta e tenacia hanno permesso poi a Raul Brancaccio, vesuviano doc, di passare aididopo una battaglia di tre set ...

