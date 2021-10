Tennis | Erik Crepaldi si è svegliato L’annuncio della fidanzata | “Parla | comunica e ricorda”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 ottobre 2021)si è. La notizia che tutti gli appassionati diaspettavano è arrivata tramite i socialsua compagna di vita Federica Prati: “, muove le braccia e le gambe – si legge in una Instagram Stories – non è più in terapia intensiva”. Il 31enne, attualmente numero 619 delle classifica mondiale Atp, era rimasto coinvolto in un grave incidente Busonengo, a una decina di chilometri da Vercelli dopo uno scontro frontale che ha interessato due vetture, riportando le conseguenze più gravi. “Ora ci aspetta un gran lavoro di riabilitazione – prosegue Federica – ma sappiamocome la affronterà. Un grande grazie di cuore a tutti per l’affetto dimostratoci in queste lunghe settimane”. ...