Ted Bundy – Fascino criminale (2019): il carisma omicida

Ted Bundy – Fascino criminale
Titolo originale: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Anno: 2019
Paese: Stati Uniti d'America
Genere: Biografico, Drammatico
Produzione: COTA Films, Voltage Pictures, Ninjas Runnin' Wild Productions
Distribuzione: Notorious Pictures
Durata: 108 minuti
Regia: Joe Berlinger
Sceneggiatura: Michael Werwie
Fotografia: Brandon Trost
Montaggio: Josh Schaeffer
Musiche: Marco Beltrami
Attori: Zac Efron, Lily Collins, Haley Joel Osment, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Jeffrey Donovan, Angela Sarafyan

Ted Bundy – Fascino criminale è un film drammatico e biografico del 2019.

Ultime Notizie dalla rete : Ted Bundy La signora ammazzatutto, il personaggione di una diva al tramonto Per metterla in condizione di non nuocere, basterebbe chiedere ai suoi vicini di casa qual'è il suo hobby da collezionista: fare incetta di cassette colla voce del super killer Ted Bundy. PERCHE' ...

Programmi Tv stasera domenica 26 Settembre 2021: Film in Tv in prima serata programmazione palinsesto TED BUNDY - FASCINO CRIMINALE 23.15 VIKINGS Programmi Tv su La 7 D 6.00 TGLA7 6.10 THE DR. OZ SHOW 7.50 I MENÙ DI BENEDETTA 14.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN 18.15 TGLA7 18.20 D0WNT0N ABBEY 6 20.201 MENÙ ...

Zac Efron è il serial killer ''Ted Bundy'' RAI - Radiotelevisione Italiana Identificato dopo 50 anni il Killer dello Zodiaco, l’assassino seriale che ispirò il film Zodiac Il dettaglio sarebbe ricollegabile all'attività di imbianchino di Poste portata avanti per 40 anni dopo il congedo dall'aeronautica Identificato dopo 50 anni il Killer dello Zodiaco, l’assassino seria ...

Serial Killer: Top 5 Film basati su storie vere Il termine Serial Killer nasce intorno agli anni ’70 del Novecento dagli studi di due agenti dell’FBI come Robert Essler e John E. Douglas, due dei primi criminal profiler statunitensi. Lo scopo di ta ...

