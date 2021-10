Tebas: «Superlega? Ho ringraziato Al Khelaifi, ma le sponsorizzazioni del PSG…» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Javier Tebas torna a parlare di Superlega e fair play finanziario: ecco le dichiarazioni del presidente della Liga Javier Tebas ha parlato a L’Equipe dei vari tremi del calcio europeo tra cui la Superlega. FAIR PLAY FINANZIARIO – «Posso mostrare, cifre alla mano, l’inganno ai danni del sistema del fair play finanziario. Prima di Messi, il PSG aveva entrate per sponsorizzazione molto superiori a quelle del Manchester United. Non sono l’unico a dirlo: si è liberato di una sanzione per un vizio procedurale, non nel merito». Superlega – «La Liga ha sostenuto la UEFA al 100%. Siamo completamente contrari a questo progetto. Non vedrà mai la luce del giorno. Ho personalmente ringraziato Nasser al-Khelaïfi per la posizione ferma che ha assunto . E posso ringraziarlo pubblicamente». MONDIALE ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Javiertorna a parlare die fair play finanziario: ecco le dichiarazioni del presidente della Liga Javierha parlato a L’Equipe dei vari tremi del calcio europeo tra cui la. FAIR PLAY FINANZIARIO – «Posso mostrare, cifre alla mano, l’inganno ai danni del sistema del fair play finanziario. Prima di Messi, il PSG aveva entrate per sponsorizzazione molto superiori a quelle del Manchester United. Non sono l’unico a dirlo: si è liberato di una sanzione per un vizio procedurale, non nel merito».– «La Liga ha sostenuto la UEFA al 100%. Siamo completamente contrari a questo progetto. Non vedrà mai la luce del giorno. Ho personalmenteNasser al-Khelaïfi per la posizione ferma che ha assunto . E posso ringraziarlo pubblicamente». MONDIALE ...

