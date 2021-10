Tebas all' attacco del Psg | «Inganna il fair play finanziario»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il presidente della Liga, Javier, ribadisce in una intervista a L’Equipe che il PSG aggira ilsottolineando che il club parigino non genera entrate che gli consentano di avere quella rosa di giocatori. Quanto ai club spagnoli ha aggiunto che “la situazione economica del Barca non è così male” ma ha aggiunto che i diversi dirigenti del club si stanno dedicando a “gettare spazzatura” su quelli precedenti.

, presidente della Liga, torna a parlare della questione Superlega. Nel mirino anche Agnelli: ecco cosa ha detto A El Partidazo de Cope, il presidente della Liga Javiertorna'attacco della Superlega. Ecco le sue dichiarazioni. SUPERLEGA MORTA ...dedica una parola anche'ingresso in Liga del fondo d'investimento CVC:Il presidente della Liga Javier Tebas torna ad attaccare il PSG e stavolta parla di inganno. Il riferimento è alle entrate che il club parigino genera, troppo basse per giustificare una rosa stellare ...Javier Tebas non usa giri di parole per attaccare il Paris Saint-Germain. Intervistato dall’Equipe, il presidente della Liga ha affrontato il tema del fair-play finanziario, dichiarando di poter prova ...