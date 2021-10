Teatri | cinema e musei al 100% | discoteche al 50 75% all’aperto dall’11 ottobre Il Cdm allenta la stretta sulle riaperture Sì anche dai ministri leghisti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Per i furbetti e dopo la seconda violazione scatta la chiusura per 10 giorni. Il datore di lavoro può richiedere il Green Pass. Viene meno il distanziamento

... giovedì 7 ottobre, si starebbe preparando a varare il ripristino della piena capienza per gli spettacoli di musica dal vivo, per ie per i: secondo indiscrezioni di stampa, l'attività ...al 100% in zona bianca.GENOVA - Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto sulle riaperture. Nel settore degli spettacoli, secondo quanto riferisce il ministro Gelmini, la capienza sarà al 100% sia al chiuso si ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che sarà in vigore da lunedì 11 ottobre. Ecco le misure del governo ...