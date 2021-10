Tears for Fears, dopo 17 anni ecco il nuovo album di inediti: 'The tipping point' (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un' attesa lunga 17 anni . I Tears for Fears dal 2004 ad oggi non hanno più fatto uscire nessun album, ma l'annuncio arrivato poche ore fa ha mandato in estasi i fan. Il gruppo musicale, composto dal ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Un' attesa lunga 17. Ifordal 2004 ad oggi non hanno più fatto uscire nessun, ma l'annuncio arrivato poche ore fa ha mandato in estasi i fan. Il gruppo musicale, composto dal ...

