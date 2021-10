Tale e Quale parla Dennis Fantina: rivelato cosa è successo realmente (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dennis Fantina fa chiarezza, una volte per tutte, dopo che era uscita la notizia di una rissa tra i cantanti dietro le quinte di Tale e Quale Show. Dennis Fantina è uno dei concorrenti di Tale e Quale showSul web erano circolate nelle scorse ore delle informazioni che riguardavano la trasmissione condotta da Carlo Conti, che va in onda su Rai 1, Tale e Quale Show. Infatti, era stato riportato che alcuni concorrenti del programma avrebbero preso parte ad una rissa. A chiarire tutto quanto ci pensa il primo vincitore di Saranno Famosi, il Talent sulla musica e danza più famoso di Mediaset (poi ribattezzato Amici di Maria De Filippi), Dennis ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 ottobre 2021)fa chiarezza, una volte per tutte, dopo che era uscita la notizia di una rissa tra i cantanti dietro le quinte diShow.è uno dei concorrenti dishowSul web erano circolate nelle scorse ore delle informazioni che riguardavano la trasmissione condotta da Carlo Conti, che va in onda su Rai 1,Show. Infatti, era stato riportato che alcuni concorrenti del programma avrebbero preso parte ad una rissa. A chiarire tutto quanto ci pensa il primo vincitore di Saranno Famosi, ilnt sulla musica e danza più famoso di Mediaset (poi ribattezzato Amici di Maria De Filippi),...

