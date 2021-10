Suzuki Jimny - La cinque porte si farà - FOTO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Se ne parlava da tempo, ma ora le indiscrezioni che arrivano soprattutto dall'Asia la danno per imminente. Parliamo dellain versione 5e passo lungo, di cui vi proponiamo le più recentispia. In effetti, secondo alcune fonti indiane, la variante grande della riuscita fuoristrada, si starebbe preparando all'esordio nel prossimo anno, con il Paese del Mahatma Gandhi come mercato d'elezione. Ma, e qui sta il punto, la fuoristrada non arriverà in Europa. Questione di emissioni. Su questo, dobbiamo essere chiari: a meno di un miracolo, lanon si vedrà nel Vecchio Continente e, quindi, in Italia. Non rientrerebbe nei piani della Casa e poi, a suggerire tale strategia, sarebbe pure la logica: sul nostro mercato la classica ...