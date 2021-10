Striscia La Notizia | inviato pestato a sangue | Le immagini sono agghiaccianti

(Di giovedì 7 ottobre 2021)laè un telegiornale satirico che ci fa compagnia ormai dal 1988. Malaè principalmente un telegiornale, che fa inchieste e domande scomode che, in troppe occasioni, ha visto i suoi inviati pestati adure e sconvolgenti. Vittorio-Brumotti-Altralaè un telegiornale. A volte satirico, a volte comico, molto spesso scomodo poichè con le sue inchieste è arrivato dove altri non hanno osato arrivare. Inchieste scomode, in località dove la legalità è una chimera, dove omertà è la parola più conosciuta ed utilizzata. Tante le volte infatti in cui alle domandeseguite soltanto delle rancorose minacce. Nella sua lunga storia tante ...

Due persone , già note alle forze dell'ordine, sono state arrestate dalla squadra mobile di Foggia perché accusate di aver aggredito ieri pomeriggio l' inviato dilaVittorio Brumotti ed un poliziotto. I due devono rispondere del reato di lesioni personali. L' aggressione è avvenuta nel quartiere San Bernardino di San Severo (Foggia) mentre ...commenta Due persone, Roberto De Cesare, di 30 anni, e Giovanni Russi, di 28, sono state arrestate nel Foggiano, con l'accusa di aggressione ai danni dell'inviato dilaVittorio Brumotti . I due devono rispondere anche di lesioni. L'aggressione è avvenuta nel quartiere San Bernardino di San Severo mentre Brumotti tentava di registrare un video ...