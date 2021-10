Striscia la Notizia: Elezioni Roma 2021. Tapiro d’oro a Virginia Raggi (Di giovedì 7 ottobre 2021) . La prima intervista alla Sindaca uscente «Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per Roma, c’è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro». Così Virginia Raggi, questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), nella prima vera intervista dopo la bocciatura elettorale. Raggi, sindaca uscente di Roma, sconfitta alle ultime comunali dove ha perso i due terzi dei voti conquistati nel 2016, ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli, che le ha chiesto come abbia vissuto l’abbandono da parte dei leader 5 Stelle nel giorno della disfatta, leader che sono andati a festeggiare a Napoli mollandola sola a Roma. Leggi anche –> belen rodriguez il figlio santiago la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) . La prima intervista alla Sindaca uscente «Non vado in vacanza e continuerò a lavorare per, c’è ancora tanto da fare. Non lascio la politica. Stiamo già costruendo il futuro». Così, questa sera ala(Canale 5, ore 20.35), nella prima vera intervista dopo la bocciatura elettorale., sindaca uscente di, sconfitta alle ultime comunali dove ha perso i due terzi dei voti conquistati nel 2016, ha ricevuto ilda Valerio Staffelli, che le ha chiesto come abbia vissuto l’abbandono da parte dei leader 5 Stelle nel giorno della disfatta, leader che sono andati a festeggiare a Napoli mollandola sola a. Leggi anche –> belen rodriguez il figlio santiago la ...

