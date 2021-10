Stipendio Lotito | ecco quanto ha percepito come presidente della Lazio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Per il secondo anno,si è dato lole cifre evinte dalla rene sulla remunerazione Per il secondo anno,guadagna per la sua posizione societaria all’interno, percependo unoin qualità di. A sottolinearlo è Calcioefinanza.it, dopo lo studiorene sulla remunerazionesocietà. Il club, infatti, ha riportato che: «Il Consiglio ricorda che la società ha deliberato di attribuire, agli organi di amministrazione e controllo, a partire dall’esercizio 2019-20, compensi il cui importo su base annua è stato stabilito per ...

Allora ho chiamato, che si lamenta sempre dei soldi di qua, dei soldi di là... Gli ho detto: metti nel suo contratto che ogni bestemmia che dice gli togli 10mila euro dallo, vedrai ...