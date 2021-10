Steam Deck ci porta al suo interno nel nuovo video promozionale di Valve (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mancano solo pochi mesi alla distribuzione del primo lotto di Steam Decks e, in vista del lancio, Valve ha fornito al pubblico una rapida occhiata all'interno del dispositivo. "Una delle domande più frequenti che abbiamo ricevuto su Steam Deck", spiega Valve su Steam, "riguarda i componenti al suo interno e se sono sostituibili o aggiornabili. La risposta è un po' più complicata di un semplice sì o no, quindi abbiamo realizzato un video per spiegare tutti i dettagli". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mancano solo pochi mesi alla distribuzione del primo lotto dis e, in vista del lancio,ha fornito al pubblico una rapida occhiata all'del dispositivo. "Una delle domande più frequenti che abbiamo ricevuto su", spiegasu, "riguarda i componenti al suoe se sono sostituibili o aggiornabili. La risposta è un po' più complicata di un semplice sì o no, quindi abbiamo realizzato unper spiegare tutti i dettagli". Leggi altro...

