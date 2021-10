Stati Uniti | dr Carrie Madej | il nuovi vaccini contro il covid sotto il microscopio | risultati scioccanti

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La dottoressaafferma di aver esaminato personalmente più fiale deiche vengono iniettati nelle persone e afferma di essere rimasta inorridita da ciò che ha visto. Dice di aver pianto più forte di quanto abbia mai fatto prima. Anche altri laboratori americani avrebbero esaminato il contenuto delle fiale di vaccino, per poi chiudere poco… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

SkyTG24 : Stati Uniti, Corte sospende la legge del Texas su divieto aborto anche in caso di strupro - Maumol : Stati Uniti, Cina e India devono essere i principali responsabili di una vera trasformazione energetica a difesa de… - RaiNews : Almeno quattro feriti alla Timberview High School di Arlington, nel #Texas - LeonardDicirene : RT @Terra_Pianeta: Con un disegno è più chiaro? Solo negli Stati Uniti di recente, sono state dichiarate estinte 22 specie animali e una p… - mauriziogabrie4 : Va inquadrato , insieme a quanto finora sia stato fatto di male ..cim giudice tutelare ecc ecc ecc. Anche le attivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti

Sky Tg24

È previsto ancora questo pomeriggio daglil'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto domani nel pomeriggio sempre daglil'annuncio del Tasso di ...A sostenere gli scambi contribuisce anche la speranza di un compromesso temporaneo a Washington per scongiurare il rischio di default degli. I Democratici si sono detti favorevoli ad ...Due gemelli di 32 anni sono stati picchiati nella notte tra sabato e domenica scorsi nella piazza centrale a Stornara (Foggia) in circostanze non ancora chiarite e uno di loro è ricoverato in gravi co ...(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 07 OTT - WALTER VELTRONI, C'È UN CADAVERE AL BIOPARCO (MARSILIO, PP. 224, EURO 14,00). E' più felice e ottimista, nonostante la crisi economica, la pandemia e la m ...