Star in the star, dietro la maschera di Mina c’è Chiara Galiazzo (FOTO e VIDEO) (Di giovedì 7 ottobre 2021) star in the star prosegue nonostante i bassi ascolti e il pubblico non ha più dubbi: dietro la maschera di Mina c’è Chiara Galiazzo! Ma sarà davvero così? Cerchiamo di scoprirlo insieme! Leggi anche: Ilary Blasi, star in the star è flop, ma lei si diverte a Parigi: la FOTO che emoziona il web star... Leggi su donnapop (Di giovedì 7 ottobre 2021)in theprosegue nonostante i bassi ascolti e il pubblico non ha più dubbi:ladic’è! Ma sarà davvero così? Cerchiamo di scoprirlo insieme! Leggi anche: Ilary Blasi,in theè flop, ma lei si diverte a Parigi: lache emoziona il web...

Advertising

CorriereCitta : Star in the Star, stasera 7 ottobre la semifinale: cast concorrenti, giudici e quando c'è la finale #7ottobre… - SerieTvserie : Star in the star: cast, puntate, eliminati e tutte le informazioni - SMSNEWSOFFICIAL : Appuntamento con la semifinale di “Star in the star” - AngelicaRossel2 : RT @trashtvstellare: Non loro che spettegolano sui programmi e parlano de L'Isola, La Talpa e Star In The Star ?? #gfvip - tvblogit : Star in the star: cast, puntate, eliminati e tutte le informazioni -