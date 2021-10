Stagione ruggente | con il ritorno del maculato

(Di giovedì 7 ottobre 2021) «La donna moderna scatena l’animale che ha dentro per andare incontro alla grande città». Questa frase de “Il diavolo veste Prada” spiega il successo deldopo, confermandosi tra le stampe anche di questo autunno inverno 2021 – 2022. L’animalier è stato bon ton, indimenticabile il cappotto indossato da Jackie Kennedy. Ma anche super sexy, come per lo scollatissimo abito scelto da J.Lo per i World Music Awards del 2010. Oggi sembra aver trovato un suo equilibrio, grazie a capi confortevoli e quotidiani, ma sempre con un alto tasso di femminilità. Abiti e accessori maculati inverno 2021 – 2022 guarda le foto ...

I look migliori della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2022: tra rivisitazioni vintage, stampe patchwork e denim.