Stadi sempre più pieni, il Governo estende la capienza al 75% (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Ministro Franceschini sembra abbia ottenuto dal Governo l' approvazione a portare Cinema e Teatri al 100% della capienza, le discoteche al 50% mentre per gli Stadi per il momento al 75%. E' una buona notizia quella che trapela dal Ministero, a breve arriverà l' ufficialità del decreto. "In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni" sportive "è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso". Si legge nella bozza del decreto all'esame del Cdm. L'articolo proviene da napolipiu.com - Calcio Napoli Notizie.

