Stadi | capienza 75% all' aperto dall' 11 ottobre | cinema e teatri al 100% Discoteche 50% al chiuso Cdm approva il dl capienze

(Di giovedì 7 ottobre 2021)aldella, per leasticella al 50% al, 75% all'. Per lo sport prevista unadi 60% al, 75% all'Via libera...

Advertising

sportface2016 : +++CAPIENZA PUBBLICO NEGLI STADI ALL'APERTO AL 75%, AL CHIUSO AL 60%+++ #Calcio #SerieA - dariofrance : Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’apert… - Corriere : Capienza cinema al 100%, stadi al 75%e discoteche al 50%: ecco le decisioni del governo - enzomazza : RT @dariofrance: Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’aperto torna… - DiegoZardini : RT @dariofrance: Finalmente tutta la #cultura ricomincia a vivere. Dall’11 ottobre #cinema #teatri e #concerti al chiuso e all’aperto torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi capienza

Pienaper i luoghi di cultura, come cinema e teatri. Per le discoteche l'asticella sarà fissata al 50% al chiuso, neglial 75%. Lo prevede il testo del decreto capienze al vaglio del ...al 75% all'aperto 'In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni' sportive 'è ... e laconsentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'...“Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Auspico che nell’arco di 15 giorni si possa arrivare al 100%, è un piccolo segnale di vicinanza per i ...Le parole di Valentina Vezzali. Queste le parole di Valentina Vezzali: "Dal Consiglio dei Ministri, la capienza del pubblico sarà del 75% all'aperto e del 60% al chiuso. Auspico ...