Sport invernali, nuova partnership pluriennale tra Discovery ed Infront (Di giovedì 7 ottobre 2021) nuova partnership pluriennale tra Discovery Sports ed Infront per trasmettere tutte le competizioni mondiali della Fédération Internationale de Ski (FIS) in oltre cinquanta paesi europei, riaffermando il suo status di Home of Winter Sports. Dalla stagione 2021/2022 tutti gli eventi di Coppa del Mondo FIS maschili e femminili saranno trasmessi sui canali di EuroSport e la piattaforma Discovery+ per i prossimi cinque anni. Comprese nel pacchetto dei diritti degli Sport invernali anche le prossime due edizioni dei Mondiali 2023 e 2025 di sci alpino di Courchevel/Méribel e Saalbach, Mondiali di sci nordico a Planica e Trondheim e Mondiali di snowboard, freestyle e freeski che nel 2023 si disputeranno in ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021)tras edper trasmettere tutte le competizioni mondiali della Fédération Internationale de Ski (FIS) in oltre cinquanta paesi europei, riaffermando il suo status di Home of Winters. Dalla stagione 2021/2022 tutti gli eventi di Coppa del Mondo FIS maschili e femminili saranno trasmessi sui canali di Euroe la piattaforma+ per i prossimi cinque anni. Comprese nel pacchetto dei diritti deglianche le prossime due edizioni dei Mondiali 2023 e 2025 di sci alpino di Courchevel/Méribel e Saalbach, Mondiali di sci nordico a Planica e Trondheim e Mondiali di snowboard, freestyle e freeski che nel 2023 si disputeranno in ...

